В 15 раз меньше ожиданий: только 20 тыс. иностранцев посетили Ростовскую область во время ЧМ

Около 20 тыс. иностранных туристов побывали в Ростовской области за время чемпионата мира по футболу, перед началом мундиаля власти региона говорили, что ожидают более 300 тыс. иностранных болельщиков

«По приблизительным оценкам, если говорить об иностранных туристах, было порядка 20 тыс. человек за пять матчей. Многие из них приезжали не только на матчи, хотели посмотреть историю, культуру Ростовской области», — цитирует ТАСС донского губернатора Василия Голубева.

Как сообщали Юга.ру, власти Ростовской области ожидали более 300 тыс. болельщиков на матчах чемпионата мира в Ростове.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов-Арена» приняла матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня), Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала между Японией и Бельгией (2 июля).

7 июля в Сочи сборная России проиграла по пенальти Хорватии матч за выход в полуфинал мундиаля.