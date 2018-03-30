Донские власти ожидают 300 тыс. иностранных болельщиков на ЧМ

Власти Ростовской области ожидают более 300 тыс. болельщиков на матчах чемпионата мира в Ростове

«По официальной статистике Match Accommodation, у нас сейчас забронировано порядка 30 тысяч мест размещения для клиентских групп ФИФА, но болельщиков мы ожидаем порядка 300 тысяч. И это только те, кто проходят по тем или иным средствам бронирования», — цитирует ТАСС заместителя губернатора региона Юрия Молодченко. — Кроме того, будут и жители Ростовской области.

По его словам, руководители и представители власти нескольких стран уже предварительно подтвердили посещение матчей чемпионата мира в Ростове.

«Южная Корея, Саудовская Аравия подтвердила, швейцарский посол, Бразилия — посмотрим, будут до конца мая официально подтверждены, ноты посланы, МИД РФ с ними работает», — добавил Молодченко.

Чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах. «Ростов Арена» примет матчи Бразилия — Швейцария (17 июня), Уругвай — Саудовская Аравия (20 июня), Южная Корея — Мексика (23 июня) и Исландия — Хорватия (26 июня), а также игру 1/8 финала (2 июля).