Движение на подтопленном участке трассы в Сочи возобновили

На подтопленном ливнем участке федеральной дороги А-147 Джубга — Сочи отменили реверсивное движение

«Движение на подтопленном участке федеральной дороги А-147 в Адлерском районе ("Фара") возобновлено в штатном режиме. Сотрудники дорожных служб продолжают ликвидировать последствия локального подтопления», — сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Как сообщали Юга.ру, из-за сильных ливней на 300-метровый участок трассы А-147 выпал большой объем воды. Участок дороги в районе магазина «Фара» подтопило.

В этом месте — от ж/д вокзала «Адлер» до санатория «Известия» — было организовано реверсивное движение. Дорожники подчеркнули, что такого рода неблагоприятные погодные явления носят локальный и кратковременный характер.