В Сочи из-за дождя подтопило трассу
В Сочи 6 июля из-за залпового ливня подтопило участок трассы А147 в Адлерском районе
Подтопленными оказались 300 метров дороги в районе автозаправки и торгового квартала «Фара». В результате было остановлено движение в направлении центра Сочи, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
В ведомстве пояснили, что система водоотведения федеральной дороги, рассчитанная на утилизацию поверхностного стока с проезжей части, физически не может быстро утилизировать объемы ливневых вод, приходящие из микрорайона Голубые Дали.
На месте работают две бригады эксплуатирующей организации. Дорожную обстановку регулируют сотрудники ГИБДД.
«Для обеспечения проезда в обе стороны временно произведено переключение движения по одной из полос Адлерского направления», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ожидается, что в ближайшее время ситуация на дороге будет нормализована, а штатный режим движения восстановлен.
Как сообщали Юга.ру, на Сочи 6 июля обрушился сильный ливень. В результате были подтоплены улицы.
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