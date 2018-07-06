В Сочи из-за дождя подтопило трассу

Краснодарский край

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В Сочи 6 июля из-за залпового ливня подтопило участок трассы А147 в Адлерском районе

Подтопленными оказались 300 метров дороги в районе автозаправки и торгового квартала «Фара». В результате было остановлено движение в направлении центра Сочи, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

В ведомстве пояснили, что система водоотведения федеральной дороги, рассчитанная на утилизацию поверхностного стока с проезжей части, физически не может быстро утилизировать объемы ливневых вод, приходящие из микрорайона Голубые Дали.

На месте работают две бригады эксплуатирующей организации. Дорожную обстановку регулируют сотрудники ГИБДД.

«Для обеспечения проезда в обе стороны временно произведено переключение движения по одной из полос Адлерского направления», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ожидается, что в ближайшее время ситуация на дороге будет нормализована, а штатный режим движения восстановлен.

Как сообщали Юга.ру, на Сочи 6 июля обрушился сильный ливень. В результате были подтоплены улицы.

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