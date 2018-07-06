Пострадавшим от урагана жителям Зеленокумска выплатят по 10 тыс. рублей
На Ставрополье определили размер компенсаций для жителей Зеленокумска, чьи дома пострадали от урагана
В администрации региона рассказали, что власти Ставрополья единовременно выделят по 10 тыс. рублей 104 пострадавшим. Планируется, что до конца дня 6 июля деньги поступят на счета жителей городского округа.
В городе продолжается работа по уточнению объемов нанесенного ущерба и формированию перечня получателей выплат, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, 3 июля ураган в Зеленокумске повредил кровлю 40 домов. Без света остались почти 14 тыс. человек. Со 2 июля в городском округе действует режим ЧС.
Как Россия реагирует на возможное повышение пенсионного возраста
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.