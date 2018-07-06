Пострадавшим от урагана жителям Зеленокумска выплатят по 10 тыс. рублей

На Ставрополье определили размер компенсаций для жителей Зеленокумска, чьи дома пострадали от урагана

В администрации региона рассказали, что власти Ставрополья единовременно выделят по 10 тыс. рублей 104 пострадавшим. Планируется, что до конца дня 6 июля деньги поступят на счета жителей городского округа.

В городе продолжается работа по уточнению объемов нанесенного ущерба и формированию перечня получателей выплат, сообщает «Интерфакс».