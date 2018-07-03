На Ставрополье ураган повредил кровли 40 многоэтажек

В ставропольском Зеленокумске устраняют последствия урагана

По предварительным данным, из-за урагана пострадали кровли более 40 многоквартирных домов. Сейчас специалисты администрации города определяют размер ущерба. В ближайшее время данные направят в краевое министерство ЖКХ и фонд капремонта.

Энергетики и специалисты коммунальных служб сейчас устараняют последствия непогоды. Большинство систем жизнеобеспечения уже восстановили. Они работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.