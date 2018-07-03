На Ставрополье ураган повредил кровли 40 многоэтажек

Ставропольский край

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В ставропольском Зеленокумске устраняют последствия урагана

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По предварительным данным, из-за урагана пострадали кровли более 40 многоквартирных домов. Сейчас специалисты администрации города определяют размер ущерба. В ближайшее время данные направят в краевое министерство ЖКХ и фонд капремонта.

Энергетики и специалисты коммунальных служб сейчас устараняют последствия непогоды. Большинство систем жизнеобеспечения уже восстановили. Они работают в штатном режиме, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля на Ставрополье ураган повредил крыши школ и повалил деревья.

В Тимашевском, Брюховецком, Кореновском и Павловском районах Краснодарского края 30 июня град повредил автомобили и крыши домов. В связи с этим в двух районах и одном селе ввели режим ЧС. Жителям Кубани, чье жилье пострадало от стихии, выплатят компенсации.

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