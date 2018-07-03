В пострадавшем от урагана Зеленокумске ввели режим ЧС

Власти Ставропольского края ввели режим ЧС в городе Зеленокумске, пострадавшем от непогоды

«В результате урагана было нарушено электроснабжение почти 14 тыс. абонентов, в различной степени пострадали кровли более 40 многоквартирных домов, 12 муниципальных объектов, а также нескольких сотен частных жилых домов. Со 2 июля на территории городского округа действует режим чрезвычайной ситуации», — сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Для оперативного ремонта поврежденных зданий власти решили скорректировать планы проведения их капремонта. Первоочередные мероприятия по восстановлению уже начались.

Владельцам частного жилья, пострадавшего от урагана, будет предоставляться единовременная материальная помощь. Нуждающимся в соцзащите категориям граждан будет оказана необходимая помощь.

Как сообщали Юга.ру, энергетики и специалисты коммунальных служб сейчас устраняют последствия непогоды. Большинство систем жизнеобеспечения уже восстановили, они работают в штатном режиме.

По состоянию на середину дня 3 июля без электричества остаются около 700 абонентов, подключение основной их части планируется завершить до 20 часов. Те объекты, где инфраструктура энергопередачи пострадала сильнее всего, получат электричество 4 июля.

Также в течение 3 июля планируется завершить работы по восстановлению газоснабжения.

В течение ближайших дней город будет очищен от обломанных веток и поваленных ветром деревьев.