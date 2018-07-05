В больнице Хасавюрта после смерти роженицы сменили главного врача

В Хасавюртовской центральной городской больнице 4 июля представили временно исполняющего обязанного главного врача Титалава Хириева

Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Дагестана. Хириева представил министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов.

Ранее Титалав Хириев возглавлял отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Новомосковской городской клинической больницы Тульской области. Также он был главным внештатным специалистом по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения минздрава Тульской области.

До назначения Хириева главным врачом Хасавюртовской центральной городской больницы был Шихмагомед Дугужев.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля в перинатальном центре Хасавюртовской центральной городской больницы умерла роженица. Ребенка спасти тоже не удалось. В связи со смертью роженицы и ребенка в перинатальном центре организовали проверку.