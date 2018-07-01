В Дагестане умерла беременная пациентка перинатального центра

Дагестан

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В дагестанском Хасавюрте 1 июля в перинатальном центре умерла роженица

Сообщается, что местная жительница поступила в больницу около десяти дней назад в тяжелом состоянии. Женщине должны были сделать кесарево сечение. Однако 1 июля она скончалась. Ребенка спасти не удалось.

Сейчас по факту правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося, сообщает «Регион online» со ссылкой на источник.

Медицина Хасавюрт
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В Дагестане умерла беременная пациентка перинатального центра
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