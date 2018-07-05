В Краснодаре в бэби-боксе нашли девочку
Краснодарский край Маша Волобуева
В Краснодаре в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи нашли девочку
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В пресс-службе больницы Юга.ру рассказали, что сигнализация о том, что в боксе ребенок, сработала 4 июля 22:30. На вид девочке около четырех месяцев. Она здорова. Вместе с ребенком не оставили записку.
Как сообщали Юга.ру, в предыдущий раз ребенка одном из бэби-боксов Краснодара оставляли 12 июня.
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