В Краснодаре в бэби-боксе нашли девочку

В Краснодаре в бэби-боксе больницы скорой медицинской помощи нашли девочку

В пресс-службе больницы Юга.ру рассказали, что сигнализация о том, что в боксе ребенок, сработала 4 июля 22:30. На вид девочке около четырех месяцев. Она здорова. Вместе с ребенком не оставили записку.