В Краснодаре в бэби-боксе оставили девочку

В Краснодаре в одном из бэби-боксов 12 июня оставили новорожденного ребенка

Девочку нашли в боксе, установленном в роддоме на улице Седина, 50. Вес ребенка — 3,2 кг, рост — 50 см. Внешне ребенок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования.