В Краснодаре в бэби-боксе оставили девочку
В Краснодаре в одном из бэби-боксов 12 июня оставили новорожденного ребенка
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Девочку нашли в боксе, установленном в роддоме на улице Седина, 50. Вес ребенка — 3,2 кг, рост — 50 см. Внешне ребенок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования.
Девочка стала 24-м ребенком, которого оставили в одном из пяти бэби-боксов в регионе, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.
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