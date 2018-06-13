В Краснодаре в бэби-боксе оставили девочку

Краснодарский край

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В Краснодаре в одном из бэби-боксов 12 июня оставили новорожденного ребенка

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Девочку нашли в боксе, установленном в роддоме на улице Седина, 50. Вес ребенка — 3,2 кг, рост — 50 см. Внешне ребенок здоров. Врачи проводят все необходимые обследования.

Девочка стала 24-м ребенком, которого оставили в одном из пяти бэби-боксов в регионе, сообщает пресс-служба минздрава Краснодарского края.

Дети Краснодар
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