Вратарь сборной Бельгии ищет болельщика, просившего его футболку во время матча на «Ростов-Арене»

Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле ищет болельщика, который попросил его футболку во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Бельгии и Японии на «Ростов-Арене» 2 июля. К поискам фаната подключились тысячи пользователей социальных сетей

«Мне нужна ваша помощь Twitter. Поможете мне найти этого парня?», — написал вратарь сборной Симон Миньоле в своем Twitter.

На фотографии болельщик в форме ФК «Ливерпуль» держит над головой плакат с надписью: «Миньоле, могу я получить твою футболку?».

По данным «Sputnik.Кыргызстан», парень с плакатом — кыргызстанец, который болеет за «Ливерпуль». За этот клуб выступает Миньоле.

К поискам болельщика подключились не только тысячи пользователей соцсетей, но и Федерация футбола Кыргызстана.

Как писали Юга.ру, Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в 1/4 финала ЧМ. Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев.

На последних секундах добавленного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

После матча футболисты сборной Японии оставили записку в раздевалке стадиона «Ростов-Арена», где написали по-русски «Спасибо», а болельщики после игры убрали мусор на стадионе.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с командой Бразилии, которая обыграла Мексику.