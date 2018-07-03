Вратарь сборной Бельгии ищет болельщика, просившего его футболку во время матча на «Ростов-Арене»
Вратарь сборной Бельгии Симон Миньоле ищет болельщика, который попросил его футболку во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Бельгии и Японии на «Ростов-Арене» 2 июля. К поискам фаната подключились тысячи пользователей социальных сетей
I need your help Twitter, can we find this guy? #BELJPN pic.twitter.com/XZuAuTxmEc— Simon Mignolet (@SMignolet) July 2, 2018
«Мне нужна ваша помощь Twitter. Поможете мне найти этого парня?», — написал вратарь сборной Симон Миньоле в своем Twitter.
На фотографии болельщик в форме ФК «Ливерпуль» держит над головой плакат с надписью: «Миньоле, могу я получить твою футболку?».
По данным «Sputnik.Кыргызстан», парень с плакатом — кыргызстанец, который болеет за «Ливерпуль». За этот клуб выступает Миньоле.
К поискам болельщика подключились не только тысячи пользователей соцсетей, но и Федерация футбола Кыргызстана.
Как писали Юга.ру, Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в 1/4 финала ЧМ. Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев.
На последних секундах добавленного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.
После матча футболисты сборной Японии оставили записку в раздевалке стадиона «Ростов-Арена», где написали по-русски «Спасибо», а болельщики после игры убрали мусор на стадионе.
В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с командой Бразилии, которая обыграла Мексику.
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