Игроки сборной Японии оставили записку в раздевалке «Ростов-Арены»

Ростовская область, В мире

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После матча с Бельгией игроки сборной Японии оставили в раздевалке стадиона «Ростов-Арена» записку, где написали по-русски «Спасибо»

«Это раздевалка сборной Японии после поражения от Бельгии на 94-й минуте, — приводит издание The Daily Mail слова координатора ФИФА Присциллы Янссенс. — Команда поблагодарила болельщиков, убрала все на скамейке и в раздевалке и даже оставила записку со словом "Спасибо" на русском языке. Вот это пример для всех команд. Работать с ними — привилегия».

А еще японские болельщики после игры 2 июля убрали мусор на стадионе «Ростов-Арена».

Как писали Юга.ру, Бельгия вырвала победу у Японии и вышла в 1/4 финала ЧМ. Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов-Арена», завершилась со счетом 3:2 в пользу бельгийцев. На последних секундах добавленного времени победу для Бельгии вырвал Насер Шадли.

В 1/4 финала ЧМ-2018 сборная Бельгии встретится с командой Бразилии, которая обыграла Мексику.

Болельщики Ростов-на-Дону Стадион «Ростов-Арена»

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