Букмекеры получили сверхприбыли от ставок на матч ЧМ Россия — Испания
В победу сборной России в матче с Испанией на чемпионате мира верили только 20% россиян
По словам замгендиректора одной из крупнейших контор «Лига ставок» Александра Егорова, перед матчем 80% ставок было на Испанию, ближе к концу ставки распределились почти поровну. Эксперт портала «Рейтинг букмекеров» Алексей Ткачук отметил, что в целом по рынку ситуация примерно такая же — в Россию верили только 20% болельщиков, на ничью почти не ставили.
В результате, добавил Ткачук, большинство букмекеров получили сверхприбыли, во многих букмекерских конторах объем ставок был рекордным.
Те болельщики, которые ставили на Россию, оказались в хорошей прибыли: ставки на то, что в 1/4 финала пройдет национальная сборная, принимались с коэффициентом 4 — на 1000 рублей ставки выигрыш составил 4000, на выход Испании — 1,25. Крупнейшим зафиксированным проигрышем в России, по данным «Рейтинга букмекеров», стала ставка в 1,85 млн рублей на то, что Испания победит в основное время. Крупнейшая выигравшая ставка — 1,18 млн рублей — была сделана на то, что Испания забьет хотя бы один гол. Клиент, который ее сделал, получил выплату в 1,39 млн рублей, то есть его чистая прибыль составила 210 тысяч, пишет The Bell.
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На проход России в полуфинал ставки принимаются с коэффициентом 2,4, Хорватии — 1,57. То есть шансы России букмекеры оценивают примерно в 40%, Хорватии — в 60%.
Как сообщали Юга.ру, 1 июля российская команда обыграла сборную Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу и впервые вышла в четвертьфинал. В нем она встретится со сборной Хорватии. Игра пройдет 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт».
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