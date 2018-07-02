Как Краснодар праздновал победу сборной России

1 июля сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победитель матча, завершившегося 1:1 в основное и дополнительное время, определился в серии послематчевых пенальти. Юга.ру собрали фотографии из соцсетей краснодарцев, которые болели за сборную России и всю ночь отмечали выход команды в 1/4 финала.