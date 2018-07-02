Как Краснодар праздновал победу сборной России
1 июля сборная России обыграла Испанию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Победитель матча, завершившегося 1:1 в основное и дополнительное время, определился в серии послематчевых пенальти. Юга.ру собрали фотографии из соцсетей краснодарцев, которые болели за сборную России и всю ночь отмечали выход команды в 1/4 финала.
Пока власти думают, народ вводит местное самоуправление. Джубга переименована в Дзюбгу. Таким образом досрочно реализована инициатива @pavelmayorov об увековечении памяти о выходе сборной России в 1/4 чемпионата мира по футболу. ★ Видео @arkashastaff via @dima_bazhinov #Дзюбга #Джубга #Футбол #ЧМ #ЧМ2018
Сегодня мы с мужем смотрели матч Испания-Россия в парке «Галицкого».⚽️ Захотелось проникнуться этим духом. Дома перед телевизором не то. Хотя мы не любители футбола, несколько матчей ЧМ видели.��♂️ ��Атмосфера в амфитеатре крутая. Было очень сложно найти место, с которого все было бы видно. Люди сидели и стояли везде, где возможно и очень плотно друг к другу. В толпе душно, неудобно, но атмосфера крутая!�� Все активно и фанатично болели за Россию.���� И не зря! Россия прошла в 1/4 финала. Это серьёзно, друзья❗️ Наверное, никто не ожидал такого от российской футбольной команды. �� ❓Кто смотрит ЧМ? ❓Как думаешь, У России есть шансы выйти в финал? . #чм2018 #чемпионатмирапофутболу2018 #усынадежды #лето2018 #краснодар #черноморскоепобережье #футбол #россияиспания2018
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