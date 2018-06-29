Глава Ингушетии заявил, что лично сядет на бульдозер и снесет незаконный рынок

Ингушетия

Распечатать

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что готов сесть за руль бульдозера, чтобы снести незаконный рынок в центре Назрани

Читайте также:

Евкуров в прямом эфире передачи «Диалог с народом» обратился к гражданам, которые установили торговые павильоны на месте старой автостанции. Он заявил, что их разрешения на торговлю получены незаконным путем, сообщает NewsTracker.

«Пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем гражданам, которые развернули на месте старой автостанции торговые павильоны типа рынка. В прошлом году я уже обращался к ним и еще раз прошу: прекратите это все. В один прекрасный день я туда сам на бульдозере к вам заеду и все это уберу», — сказал глава республики.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре власти планируют снести 33 незаконно установленных ларька.

Торговля
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростовской области найдена живой девочка-инвалид, которую искали четыре дня
Галицкий получил награду РФС за вклад в развитие футбола
В Кабардино-Балкарии назначили и. о. главы Баксанского района
В Минтрансе рассмотрят предложение Кадырова о скоростной ж/д магистрали Краснодар — Грозный
Жителей Сочи предупредили о надвигающемся урагане
В Ростове закрыли три ТЦ из-за проблем с пожарной безопасностью

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале