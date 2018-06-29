Глава Ингушетии заявил, что лично сядет на бульдозер и снесет незаконный рынок

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что готов сесть за руль бульдозера, чтобы снести незаконный рынок в центре Назрани

Евкуров в прямом эфире передачи «Диалог с народом» обратился к гражданам, которые установили торговые павильоны на месте старой автостанции. Он заявил, что их разрешения на торговлю получены незаконным путем, сообщает NewsTracker.

«Пользуясь случаем, я хочу обратиться к тем гражданам, которые развернули на месте старой автостанции торговые павильоны типа рынка. В прошлом году я уже обращался к ним и еще раз прошу: прекратите это все. В один прекрасный день я туда сам на бульдозере к вам заеду и все это уберу», — сказал глава республики.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре власти планируют снести 33 незаконно установленных ларька.