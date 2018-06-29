Сборные Бельгии и Японии сыграют в 1/8 финала ЧМ на «Ростов-Арене»

В Ростове 2 июля в 1/8 плей-офф чемпионата мира по футболу сыграют национальные команды Бельгии и Японии, в Сочи на стадионе «Фишт» встретятся сборные Уругвая и Португалии

Сборная Бельгии заняла первое место в группе G и вышла на команду Японии, которая финишировала на втором месте в группе H. Встреча состится 2 июля в 21:00 на поле «Ростов-Арены».

Напомним, самый дешевый билет на матч 1/8 финала ЧМ в Ростове стоит 35 тыс. рублей.

Как сообщали Юга.ру, накануне определились все 16 команд-участниц 1/8 финала мирового первенства.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.