Министру спорта Кубани Черновой продлили домашний арест

Краснодарский край

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Октябрьский районный суд Краснодара продлил срок домашнего ареста министру физической культуры и спорта Краснодарского края Людмиле Черновой, подозреваемой в злоупотреблении полномочиями

По ходатайству следователя главного следственного управления краевого ГУ МВД арест Черновой продлен на два месяца — до 26 августа, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Чернову заподозрили в незаконных выплатах 886 млн рублей на счет футбольного клуба «Кубань», эпизоды относятся к 2012 и 2013 годам. По закону, деньги могли быть выделены только некоммерческим организациям, а «Кубань» на тот момент являлась компанией с формой собственности ООО. Министра задержали 28 апреля.

Людмила Чернова заняла пост министра физической культуры и спорта Кубани в июле 2012 года. В прошлом легкоатлетка, чемпионка Олимпиады-1980, трехкратная чемпионка СССР, победительница Кубка Европы.

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