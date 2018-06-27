В Краснодаре на улице Красных Партизан на три дня изменят схему движения четырех автобусных маршрутов

В Краснодаре в связи с закрытием проезда по кольцевому пересечению улиц Красных Партизан и Тургенева временно изменят автобусные маршруты № 20, 110А, 131А и 10

Дорожный участок закроют на ремонт с 29 июня по 1 июля. Директор городского департамента транспорта Владимир Архипов пояснил, что общественный транспорт в этом районе будет ходить в объезд ремонтируемого участка по временным схемам движения.

От улицы Красных Партизан к центру города автобусы № 20, 110А и 131А будут следовать по улицам Воровского, Бабушкина, Аэродромной, Северной и далее по маршруту. При движении из центра от улицы Северной они будут курсировать по улицам Аэродромной, Красных Партизан, Котовского, Гагарина, Воровского, Красных Партизан и затем по маршруту.

На маршруте № 10 автобусы от улицы Красных Партизан к центральной части города проследуют по улицам Воровского, Бабушкина, Котовского, Красных Партизан, Гаврилова, Красной. Из центра они будут ходить по улицам Красных Партизан, Котовского, Гагарина, Воровского, Красных Партизан и далее по маршруту.

Чтобы уточнить время прибытия транспорта, можно обратиться по телефонам горячей линии: 8 (903) 412-01-01 и 8 (861) 218-99-18, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре из-за капремонта улицы Тургенева введут временное ограничение движения автомобилей по кольцу на улице Красных Партизан.