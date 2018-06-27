Владимир Газзаев станет главным тренером ФК «Урожай»

Краснодарский футбольный клуб «Урожай» возглавит Владимир Газзаев

Владимир Газзаев — сын советского футболиста и тренера Валерия Газзаева. В 2011 году начал тренерскую карьеру, работал в «Алании» и казахстанском «Актобе». Последним местом работы 37-летнего специалиста был грузинский клуб «Рустави».

Как сообщали Юга.ру, в июне ФК «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали в «Урожай», в сезоне-2018/19 она будет выступать в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что генеральным директором «Урожая» стал Артур Карежев, который выступал в майкопской «Дружбе» вместе с экс-гендиректором «Кубани» Геннадием Крапивкой. Однако Sport24 передает, что «Урожай» возглавит бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин.