Владимир Газзаев станет главным тренером ФК «Урожай»

Краснодарский край

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Краснодарский футбольный клуб «Урожай» возглавит Владимир Газзаев

Об этом сообщает Sport24.ru.

Владимир Газзаев — сын советского футболиста и тренера Валерия Газзаева. В 2011 году начал тренерскую карьеру, работал в «Алании» и казахстанском «Актобе». Последним местом работы 37-летнего специалиста был грузинский клуб «Рустави».

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Как сообщали Юга.ру, в июне ФК «Кубань» прекратил существование из-за финансовых проблем. Команду переименовали в «Урожай», в сезоне-2018/19 она будет выступать в зоне «Юг» первенства Профессиональной футбольной лиги.

Ранее сообщалось, что генеральным директором «Урожая» стал Артур Карежев, который выступал в майкопской «Дружбе» вместе с экс-гендиректором «Кубани» Геннадием Крапивкой. Однако Sport24 передает, что «Урожай» возглавит бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин.

Краснодар ФК «Кубань» Футбол

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