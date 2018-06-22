Советником президента РФ стал премьер Чечни

Президент России Владимир Путин 22 июня подписал указ о назначении премьера Чечни Абубакара Эдельгериева своим советником

«Назначить Абубакара Эдельгериева советником президента РФ», — говорится в документе, опубликованном на сайте администрации президента.

Указ уже вступил в силу.

Абубакар Эдельгериев родился в 1974 году. В 2002 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России. Работал первым заместителем министра сельского хозяйства Чечни, исполняющим обязанности главы минсельхоза, зампредседателя правительства республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Как сообщали Юга.ру, Абубакар Эдельгериев возглавил правительство Чечни в мае 2012 года.