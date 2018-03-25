Кадыров показал видео дружеской встречи с чеченцем, подозреваемым в причастности к заказным убийствам
Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 марта опубликовал видеоролик со встречи с бывшими лидерами ичкерийского сопротивления
Читайте также:
Руководитель республики выложил видео на своей странице во «ВКонтакте». Кадыров вел прямой эфир из села Белой, где на Юртовском склоне встретился за накрытым столом с несколькими старыми знакомыми.
Среди гостей начальник охраны президента независимой Ичкерии (Чечни) Аслана Масхадова Шаа Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по подозрению в организации покушений на экс-мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева. Кроме того, Турлаева подозревают в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова.
«Лучшие из лучших», — сказал Рамзан Кадыров, снимая своих знакомых.
Как пишет «Новая газета», ГУ МВД Москвы объявило Турлаева в розыск в марте 2010 года. Он живет в Гудермесе, адрес не менялся несколько лет. Также известны марка и номера его машины.
Последний раз оперативно-розыскные мероприятия в отношении Шаа Турлаева проводились в 2014 году по делу о покушении на Умаханова. Тогда в материалах дела указали, что установить местонахождение Турлаева невозможно.
На сайте МВД России при поиске в системе «Внимание, розыск!» данных о Шаа Турлаеве 1969 года рождения приходит уведомление о том, что результаты запроса отсутствуют. «Новая газета» утверждает, что на протяжении последних нескольких лет друзья Турлаева пытались решить вопрос о снятии его с розыска.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.