Кадыров показал видео дружеской встречи с чеченцем, подозреваемым в причастности к заказным убийствам

Глава Чечни Рамзан Кадыров 24 марта опубликовал видеоролик со встречи с бывшими лидерами ичкерийского сопротивления

Руководитель республики выложил видео на своей странице во «ВКонтакте». Кадыров вел прямой эфир из села Белой, где на Юртовском склоне встретился за накрытым столом с несколькими старыми знакомыми.

Среди гостей начальник охраны президента независимой Ичкерии (Чечни) Аслана Масхадова Шаа Турлаев, который с 2010 года находится в федеральном розыске по подозрению в организации покушений на экс-мэра Хасавюрта Сайгидпаши Умаханова и политика Ису Ямадаева. Кроме того, Турлаева подозревают в причастности к заказному убийству депутата Госдумы Руслана Ямадаева и бывшего охранника Рамзана Кадырова Умара Исраилова.

«Лучшие из лучших», — сказал Рамзан Кадыров, снимая своих знакомых.