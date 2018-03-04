Футболист «Ахмата»: В Чечне Кадырова считают богом

Форвард футбольного клуба «Ахмат» Лео Родригес Лима, известный как Лео Жаба, рассказал о жизни в Чеченской Республике

Футболист рассказал в интервью, опубликованном на сайте Yahoo Esportes Brasil, что в Чечне до сих пор жива история борьбы за независимость в республике, где десять лет назад была война. Он отметил, что Чечня — это мусульманский регион, где соблюдаются все религиозные обычаи. Например, в тренажерном зале, куда ходят футболисты «Ахмата», занимаются только мужчины.

«С тех пор как я приехал, я ни разу не видел на улице нищих. Говорят, у почетного президента клуба Рамзана Кадырова много денег и он помогает людям. Здесь его считают богом, потому что он никого не оставляет в беде», — рассказал Лео Жаба.