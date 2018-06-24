В Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков. Сейчас устраняют последствия ливня

В Новороссийске 24 июня устраняют последствия ливня, который произошел ночью

За несколько часов в городе выпало 60 мм осадков. По оценкам специалистов, это месячная норма осадков. Отмечается, что в целом система ливневой канализации справилась с нагрузкой.

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко поручил продолжить расчистку ливневок. Сейчас восстанавливают электричество в Южном районе, идет зачистка дорог, наведение порядка во дворах.

Опасность выпадения сильных осадков в Новороссийске сохраняется. Управление ГО и ЧС рекомендует воздержаться от использования автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.