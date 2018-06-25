Под Новороссийском расчистили дорогу после селевого потока

Краснодарский край

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В урочище Широкая балка под Новороссийском 23 июня на автомобильную дорогу сошел сель

Работы по расчистке завершили 24 июня. Всего задействовали восемь машин.

В поселке Мысхако подтопило 12 частных дворов. От камней, мусора и веток очистили ливневки на улице Шоссейной и Парковой. Камни убрали с улиц Ленина и Школьной. В ликвидации последствий стихии задействовали четыре машины и 25 человек.

Граждан просят сообщать о засоре ливневки и упавших деревьях по телефону 8 (8617) 63-70-76. По данным синоптиков, вероятность сильных осадков сохраняется, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков. 

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