Под Новороссийском расчистили дорогу после селевого потока
В урочище Широкая балка под Новороссийском 23 июня на автомобильную дорогу сошел сель
Работы по расчистке завершили 24 июня. Всего задействовали восемь машин.
В поселке Мысхако подтопило 12 частных дворов. От камней, мусора и веток очистили ливневки на улице Шоссейной и Парковой. Камни убрали с улиц Ленина и Школьной. В ликвидации последствий стихии задействовали четыре машины и 25 человек.
Граждан просят сообщать о засоре ливневки и упавших деревьях по телефону 8 (8617) 63-70-76. По данным синоптиков, вероятность сильных осадков сохраняется, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков.
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