Под Новороссийском расчистили дорогу после селевого потока

В урочище Широкая балка под Новороссийском 23 июня на автомобильную дорогу сошел сель

Работы по расчистке завершили 24 июня. Всего задействовали восемь машин.

В поселке Мысхако подтопило 12 частных дворов. От камней, мусора и веток очистили ливневки на улице Шоссейной и Парковой. Камни убрали с улиц Ленина и Школьной. В ликвидации последствий стихии задействовали четыре машины и 25 человек.

Граждан просят сообщать о засоре ливневки и упавших деревьях по телефону 8 (8617) 63-70-76. По данным синоптиков, вероятность сильных осадков сохраняется, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как сообщали Юга.ру, в Новороссийске за ночь выпала месячная норма осадков.