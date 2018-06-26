В Кавказском заповеднике волонтеры приступили к обустройству маршрута «Через горы к Черному морю»

Адыгея, Краснодарский край

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В Адыгее 25 июня на кордоне Лагонаки открылся мобильный волонтерский лагерь, участники которого займутся обустройством туристического маршрута

В Кавказский государственный заповедник приехали 30 человек из девяти регионов России, чтобы помочь благоустроить маршрут «Через горы к Черному морю». Всесоюзная «тридцатка» на протяжении почти 100 лет остается самым популярным среди туристов маршрутом, отметили в пресс-службе заповедника.

Смотрите фоторепортаж:

Два дня волонтеры будут базироваться на кордоне Лагонаки, прочистят начало маршрута на приют «Фишт» и адаптируются к высотный условиям — кордон находится на высоте 1750 метров над уровнем моря.

Далее в формате передвижного лагеря волонтеры пройдут по маршруту КПП Лагонаки — приют «Фишт» — кордон Бабук-Аул и закончат путешествие на кордоне Лаура в районе Красной Поляны.

На протяжении маршрута они займутся кирковкой полотна тропы, уборкой камней, расчисткой завалов, проведут хозяйственные и ремонтные работы по благоустройству кордонов и приютов.

«Обязательная составляющая волонтерского лагеря — обучающая и экскурсионная программа. Приглашенные тренеры проведут лекции по командообразованию, врачи расскажут, как правильно оказывать медицинскую помощь в условиях горных походов, спасатели службы МЧС проведут экспресс-курс по основным правилам путешествия в горах и обучат необходимому навыку — вязанию туристических узлов», — рассказали в Кавказском заповеднике.

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Как сообщали Юга.ру, с 17 по 31 июля в заповеднике у кордона Гузерипль будет действовать еще один волонтерский лагерь, участники которого помогут обустроить эколого-познавательный маршрут «Тропой леопарда».

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