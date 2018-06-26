С начала года 3,8 тыс. кубанцев пострадали от укусов клещей

На 22 июня 2018 года 3,8 тыс. жителей Краснодарского края пожаловались на укусы клещей

На 22 июня 2018 года 3,8 тыс. жителей Кубани пожаловались на укусы клещей. Среди них — 1,5 тыс. детей до 14 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

На побережье Черного и Азовского морей с начала года от укусов клещей пострадали 747 человек, из них 331 ребенок до 14 лет. Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.

Пять филиалов центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае принимают на исследование клещей. Узнать, является ли насекомое возбудителем боррелиоза можно по следующим адресам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Краснодар ул. Гоголя, 56/1; Армавир, ул. Ленина, 268; Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5; станица Северская, ул. Ильская, 7а, Сочи, ул. Роз, 27.