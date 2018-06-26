С начала года 3,8 тыс. кубанцев пострадали от укусов клещей
На 22 июня 2018 года 3,8 тыс. жителей Краснодарского края пожаловались на укусы клещей
На 22 июня 2018 года 3,8 тыс. жителей Кубани пожаловались на укусы клещей. Среди них — 1,5 тыс. детей до 14 лет, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
На побережье Черного и Азовского морей с начала года от укусов клещей пострадали 747 человек, из них 331 ребенок до 14 лет. Случаев укусов клещами в детских оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.
Пять филиалов центра гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае принимают на исследование клещей. Узнать, является ли насекомое возбудителем боррелиоза можно по следующим адресам: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», Краснодар ул. Гоголя, 56/1; Армавир, ул. Ленина, 268; Новороссийск, ул. Сухумское шоссе, 5; станица Северская, ул. Ильская, 7а, Сочи, ул. Роз, 27.
Как сообщали Юга.ру, в мае 2018 года на Ставрополье две женщины из-за клещей заболели крымской геморрагической лихорадкой. Крымская геморрагическая лихорадка представляет собой острую особо опасную природно-очаговую вирусную инфекцию. При заражении возникает тяжелая интоксикация организма, поражение сосудистой и свертывающей систем. Симптомы могут приводить к кровотечениям различного характера.
Также федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей сообщила, что с наступлением тепла в стране активизировались насекомые — переносчики инфекционных заболеваний. Больше всего пострадавших от укусов клещей было в Краснодарском и Ставропольском крае, Иркутской и Ростовской областях, а также в Крыму.
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