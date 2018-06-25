В Минтруде РФ назвали средний размер пенсии в 2019 году

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщил, что к концу года средняя пенсия составит 14 тыс. 414 рублей

По его словам, в 2019 году прибавка для неработающего пенсионера составит в среднем 1 тыс. рублей.

«1 тыс. рублей — это прибавка в среднегодовом выражении, с учетом индексаций в феврале и апреле. Пенсионеры за год получат в среднем на 12 тыс. рублей больше. Я исхожу из средних пенсий, которые сложились», — сказал министр.

Топилин отметил, что прибавка на 1 тыс. рублей означает, что в течение следующего года средняя пенсия достигнет 15 тыс. 400 рублей. Он уточнил, что ресурсов у пенсионной системы для повышения выплат практически нет.

«Это среднее повышение. Если ничего не предпринимать, не изменять параметры, не повышать пенсионный возраст, ресурсов и возможностей у пенсионной системы за счет полученных страховых взносов и трансфертов из федерального бюджета просто нет», — пояснил он.

Глава ведомства добавил, что в повышении пенсионного возраста есть экономическая необходимость. Однако главная цель предложений правительства — увеличение размера пенсии как нынешних пенсионеров, так и будущих, пишут «Известия».