Спикер Госдумы призвал принимать решения для повышения уровня пенсии до 20 тыс. рублей

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил о необходимости повысить средний уровень пенсий в стране

«Сегодня средний уровень пенсий составляет 14 тыс. рублей. Наша задача в ближайшие годы довести его до 20 тыс. рублей и выше. Для этого необходимо принимать решения, которые позволят это сделать», — цитирует Володина «Интерфакс» .

На брифинге в Саратове он подчеркнул, что пенсионная реформа назрела, и эту тему необходимо обсуждать.

«Все прекрасно понимают, что пенсионная система не сбалансирована. Нам нужно однозначно искать решения. Решение вопроса о повышении пенсий, решение вопроса о сбалансированности пенсионного фонда», — сказал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что если решение будет найдено, российские пенсионеры «будут жить достойно и вести активный образ жизни».

Как сообщали Юга.ру, в начале июня кабмин внес в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно с 2019 года.