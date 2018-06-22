В Краснодаре на одну ночь изменят схему движения двух троллейбусных маршрутов
В Краснодаре в ночь с 22 на 23 июня изменят схему движения троллейбусных маршрутов № 21 Краевая клиническая больница — улица Круговая и № 31 железнодорожный вокзал «Краснодар-1» — Краевая клиническая больница
Такие меры примут в связи с переносом троллейбусной контактной сети на мосту на улице Офицерской. Работы будут проводить с 21:30 22 июня до 5:00 23 июня.
«В связи с переключением троллейбусной линии на Офицерском путепроводе троллейбусные маршруты № 21 и 31 будут следовать от улицы Круговой и ж/д вокзала "Краснодар-1" только до кинотеатра "Аврора"», — пояснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
В Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении рассказали, что последние троллейбусы № 21 проследуют 22 июня по обычному маршруту от улицы Круговой в 20:24, от улицы Российской — в 21:00. Последние троллейбусы № 31 по обычному маршруту отправятся от вокзала «Краснодар-1» в 20:21, от улицы Российской — в 21:10, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, ремонт путепровода на Офицерской стал продолжением проекта по реконструкции Зиповского кольца в Т-образный перекресток. Работы стартовали в конце апреля. Новая схема движения на пересечении улицы Офицерской и Ростовского шоссе начала действовать 3 июня. Модернизацию перекрестка планируют завершить в августе. Подрядчик планирует завершить ремонт моста на улице Офицерской к 10 августа.
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