В Крыму из-за засухи ввели режим ЧС еще в двух районах
Крым Оксана Васильченко
В Красноперекопском и Джанскойском районах Крыма ввели ражим чрезвычайной ситуации из-за засухи
В минсельхозе Крыма сообщили, что в связи с сухой погодой начал гибнуть урожай. Ранее режим ЧС действовал в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что из-за жары и отсутствие осадков погибли 18 тыс. га посевов. Сумма ущерба превысила 200 млн рублей.
Как сообщали Юга.ру, в конце мая в 11 районах Чечни ввели режим ЧС из-за засухи.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.