В Крыму из-за засухи ввели режим ЧС еще в двух районах

Крым

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В Красноперекопском и Джанскойском районах Крыма ввели ражим чрезвычайной ситуации из-за засухи

В минсельхозе Крыма сообщили, что в связи с сухой погодой начал гибнуть урожай. Ранее режим ЧС действовал в Красногвардейском, Нижнегорском, Первомайском и Советском районах, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что из-за жары и отсутствие осадков погибли 18 тыс. га посевов. Сумма ущерба превысила 200 млн рублей.

Как сообщали Юга.ру, в конце мая в 11 районах Чечни ввели режим ЧС из-за засухи.

Крым
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