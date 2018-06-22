Гендиректором сети «Пятерочка» стал бывший глава «Магнит Косметика»

Гендиректором сети «Пятерочка» назначили Сергея Гончарова

Ранее Гончаров возглавлял сеть «Магнит Косметик». В 5 Retail Group он перешел в марте 2018 года.

«В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса "Пятерочки"», — сказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.

Позиция гендиректора «Пятерочки» была свободна с конца апреля — тогда компанию покинула Ольга Наумова. X5 Retail Group объявила, что собирается выбрать гендиректора из внутренних кандидатов после обновления стратегии, сообщает ТАСС.