Гендиректором сети «Пятерочка» стал бывший глава «Магнит Косметика»
Гендиректором сети «Пятерочка» назначили Сергея Гончарова
Ранее Гончаров возглавлял сеть «Магнит Косметик». В 5 Retail Group он перешел в марте 2018 года.
«В последние месяцы Сергей возглавлял процесс обновления стратегии компании, что позволило ему получить более глубокое понимание бизнеса Х5 Retail Group, а также понять приоритеты дальнейшего развития. Я убежден, что Сергей за счет сильных профессиональных компетенций и высокой личной мотивации привнесет новые подходы, которые обеспечат баланс роста, эффективности и доходности бизнеса "Пятерочки"», — сказал главный исполнительный директор Х5 Retail Group Игорь Шехтерман.
Позиция гендиректора «Пятерочки» была свободна с конца апреля — тогда компанию покинула Ольга Наумова. X5 Retail Group объявила, что собирается выбрать гендиректора из внутренних кандидатов после обновления стратегии, сообщает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, бывший гендиректор сети «Пятерочка» Ольга Наумова с 22 июня займет пост генерального директора ретейлера «Магнит». Она сменит на посту Хачатура Помбухчана, который написал заявление об увольнении по собственному желанию. Он возглавил «Магнит» в феврале.
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