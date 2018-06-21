В Адыгее двух щенков бельгийской овчарки начали готовить к службе в колонии
В подведомственных учреждениях УФСИН РФ по Адыгее впервые приобрели для службы бельгийских овчарок малинуа
«Семимесячные овчарки Жан Жофрей и Жан Тиль будут нести службу в кинологическом подразделении ИК-2 УФСИН Адыгеи. Сейчас они проходят период адаптации и отлично справляются с заданиями общего курса дрессировки», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Щенков будут учить не бояться выстрелов, преодолевать препятствия, идти по следу, преследовать и задерживать нарушителей.
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По словам специалистов, малинуа легче, подвижнее и решительнее немецких овчарок, которые традиционно состоят на службе в уголовно-исполнительной системе. Кроме того, бельгийские овчарки быстрее сближаются с хозяином. Собаки этой породы имеют хорошую память, отличаются легкой обучаемостью, гибким умом и мягким характером, могут работать, не обращая внимания на внешние раздражители и погодные условия.
В кинологических подразделениях учреждений УФСИН Адыгеи служат 26 собак. Они служат в составе караулов, работают при проведении обыскных и розыскных мероприятий, занимаются поиском наркотических и взрывчатых веществ.
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