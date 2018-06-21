В Адыгее двух щенков бельгийской овчарки начали готовить к службе в колонии

В подведомственных учреждениях УФСИН РФ по Адыгее впервые приобрели для службы бельгийских овчарок малинуа

«Семимесячные овчарки Жан Жофрей и Жан Тиль будут нести службу в кинологическом подразделении ИК-2 УФСИН Адыгеи. Сейчас они проходят период адаптации и отлично справляются с заданиями общего курса дрессировки», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Щенков будут учить не бояться выстрелов, преодолевать препятствия, идти по следу, преследовать и задерживать нарушителей.