В центре Краснодара ограничат движение из-за Губернаторского бала
В Краснодаре на улице Красной из-за Губернаторского бала выпускников введут ограничения движения транспорта
Измененная схема движения будет действовать 21 и 24 июня в начале Красной и на ряде прилегающих улиц. Кроме того, несколько улиц освободят от машин.
21 июня будет проходить репетиция бала, из-за этого с 6:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по улице Постовой от Захарова до Октябрьской, по Красной от Пушкина до Постовой и по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского — между Красной и Кондратенко. Эти же участки освободят от припаркованных автомобилей.
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Бал состоится 24 июня. В этот день с 6:00 до 2:00 25 июня нельзя будет проехать по улице Красной от Советской до Кондратенко, а также по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского — между Красной и Кондратенко.
В день мероприятия с 6:00 до 22:00 будет ограничен проезд по улицам Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской. Эти же участки освободят от машин.
С 13:00 24 июня до 1:00 25 июня запрет будет действовать на участке улицы Красной от Гимназической до Постовой.
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С 15:00 24 июня до 1:00 25 июня нельзя будет проехать по Постовой от Захарова до Октябрьской, по Пушкина от Рашпилевской до Красноармейской и по Рашпилевской от Советской до Пушкина.
С 6:00 24 июня до 2:00 25 июня уберут припаркованные машины с ряда улиц: Красная — от Гимназической до Кондратенко, проезды с западной и восточной сторон собора Александра Невского — между Красной и Кондратенко, Постовая — от Захарова до Октябрьской, Пушкина — от Рашпилевской до Красноармейской, Рашпилевская — от Советской до Пушкина.
В период действия ограничений на улицах установят временные дорожные знаки, передает пресс-служба администрации Краснодара.
Как сообщали Юга.ру, в краевом центре выпускные вечера будут проходить 26 июня — у одиннадцатиклассников, с 27 по 29 июня — у учеников девятых классов.
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