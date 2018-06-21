В центре Краснодара ограничат движение из-за Губернаторского бала

В Краснодаре на улице Красной из-за Губернаторского бала выпускников введут ограничения движения транспорта

Измененная схема движения будет действовать 21 и 24 июня в начале Красной и на ряде прилегающих улиц. Кроме того, несколько улиц освободят от машин. 21 июня будет проходить репетиция бала, из-за этого с 6:00 до 18:00 будет закрыто движение транспорта по улице Постовой от Захарова до Октябрьской, по Красной от Пушкина до Постовой и по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского — между Красной и Кондратенко. Эти же участки освободят от припаркованных автомобилей.

Бал состоится 24 июня. В этот день с 6:00 до 2:00 25 июня нельзя будет проехать по улице Красной от Советской до Кондратенко, а также по проездам с западной и восточной сторон собора Александра Невского — между Красной и Кондратенко. В день мероприятия с 6:00 до 22:00 будет ограничен проезд по улицам Ленина и Гимназической от Красноармейской до Рашпилевской. Эти же участки освободят от машин. С 13:00 24 июня до 1:00 25 июня запрет будет действовать на участке улицы Красной от Гимназической до Постовой.

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