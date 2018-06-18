Выпускные вечера в Краснодаре пройдут 26 июня

Краснодарский край

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Мэр Краснодара Евгений Первышов провел совещание по подготовке к проведению церемоний вручения аттестатов об окончании школы, до которых осталось меньше недели

Глава города поручил руководителям учебных заведений ответственно подойти к организации торжественных мероприятий и принять необходимые меры безопасности.

В этом году выпускные пройдут во всех 92 школах города для более 4 тыс. одиннадцатиклассников и 11 тыс. девятиклассников, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

В городе сформировали график проведения церемоний вручения аттестатов. Так, у учеников девятых классов выпускные вечера пройдут с 27 по 29 июня, у одиннадцатиклассников — 26 июня.

В основном, выпускные вечера будут проходить в школах. Ученики 13 учебных заведений, где нет актовых залов или недостаточно мест в них, отметят выпускной в залах для торжеств городских учреждений культуры. На церемониях будут присутствовать представители департамента образования и методисты Краснодарского научно-методического центра.

Смотрите фоторепортаж:

Графики проведения выпускных передали в правоохранительные органы, чтобы те обеспечили дополнительные меры безопасности. Руководителям школ рекомендовали усилить пропускной режим, а также охрану помещений и подъездных путей.

Как сообщали Юга.ру, директор одной из гимназий Краснодара не разрешила школьникам танцевать вальс на выпускном под песню британского исполнителя Эда Ширана Perfect, потому что это «чуждая культура».

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