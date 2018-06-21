Участок около Вишняковского сквера вернули в собственность Краснодара. Зеленую зону расширят

Глава Краснодара Евгений Первышов сообщил, что судебные разбирательства по возвращению муниципалитету участка рядом с Вишняковским сквером завершились

Отмечается, что территория на улице Ставропольской, 49 имеет зеленые насаждения. По сути, участок является продолжением Вишняковского сквера. Первышов поручил благоустроить зеленую зону.

«Долгий судебный спор завершен. Зеленые зоны, особенно такие, как эта, необходимо сохранять, они нужны Краснодару. Включить в общую черту уже существующего сквера этот земельный участок, который является особо охраняемой природной территорией. Другого развития событий здесь просто не могло быть, никакого иного назначения, кроме, как парковая территория, у этого участка никогда не будет», — сказал мэр.

Первышов поручил разработать проект благоустройства зеленой зоны в единой концепции со сквером. Вице-мэр Евгений Зименко пояснил, что предварительный проект уже есть. Местные жители предложили в этой части сквера обустроить большую игровую и спортивную площадки. Планируется, что специалисты проведут озеленительные работы и установят малые архитектурные формы.

«В этом году разработаем проект реконструкции этой территории, пройдем экспертизу, чтобы можно было включать часть сквера в программы на следующий год», — уточнил вице-мэр.

В подготовке этого проекта примет участие КБ «Стрелка», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.