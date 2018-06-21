В Крыму предложили установить въездные ворота
В Крыму, где начинается мост через Керченский пролив, предложили построить въездные ворота
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Главный архитектор республики Ирина Соловьева сообщила, что над проектом уже начинают работать.
«Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой богатой историей. Есть очень красивые варианты», — сказала архитектор.
По ее словам, строительство таких ворот обсудят с местными жителями, сообщает RT.
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Как сообщали Юга.ру, с момента открытия движения по автомобильной части Крымского моста по нему проехали в оба направления более 508 тыс. транспортных средств, в том числе 4,9 тыс. автобусов.
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