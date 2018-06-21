В Крыму предложили установить въездные ворота

В Крыму, где начинается мост через Керченский пролив, предложили построить въездные ворота

Главный архитектор республики Ирина Соловьева сообщила, что над проектом уже начинают работать.

«Сейчас думаем над оформлением въездных ворот в Крым. Уже есть некие проработки, которые позволят любому въезжающему понимать, что он заехал на полуостров с такой богатой историей. Есть очень красивые варианты», — сказала архитектор.

По ее словам, строительство таких ворот обсудят с местными жителями, сообщает RT.