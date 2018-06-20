Опрос: Дети в летних лагерях России чаще всего жалуются на отсутствие сотовой связи и плохое питание
Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) проводят мониторинг работы детских оздоровительных лагерей
Исследование стартовало 1 июня и будет проходить до конца лета. «Молодая гвардия» проводит опросы общественного мнения и работает на горячей линии для сообщений о нарушениях.
Аналитики просмотрели комментарии 500 сообществ детских лагерей в соцсетях, подвели промежуточные итоги и составили список самых распространенных замечаний к работе лагерей, в который вошли низкий уровень подготовки занятий для досуга и несоответствие программы отдыха рекламному предложению лагеря. Кроме того, поступали жалобы на недостаточное питание, проблемы с источниками электричества для зарядки мобильных устройств и отсутствие сотовой связи на территории лагеря.
«Последнему пункту и дети, и их родители уделяют особенное внимание — отмечают необходимость обеспечить качественную связь на территории летних лагерей», — отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
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Активисты составят карту доступности мобильной сети, направят обращение в Минкомсвязь с просьбой наладить сотовую связь и открыть точки Wi-Fi в лагерях, а также установить бесплатные стационарные телефоны, с помощью которых дети смогут связаться с родителями, передает RT со ссылкой на пресс-службу МГЕР.
До 1 августа молодогвардейцы планируют завершить мониторинг лагерей офлайн, в рамках которого проверят безопасность и медицинское оснащение учреждений, качество питания и инфраструктуры, работу воспитателей и организацию досуга, настроение отдыхающих и общую атмосферу в лагере, места купания детей, доступность мобильной связи и другие условия.
Сообщить о нарушениях в детских лагерях можно, написав в директ официальных аккаунтов МГЕР в соцсетях или на почту 10LetDetstva@gmail.com, а также позвонив по телефону 8-800-222-90-21. Горячая линия продолжит работать и после 1 августа.
Как сообщали Юга.ру, в Туапсинском районе на два месяца закрыли детский лагерь из-за нарушения санитарных правил.
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