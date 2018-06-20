Опрос: Дети в летних лагерях России чаще всего жалуются на отсутствие сотовой связи и плохое питание

Активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) проводят мониторинг работы детских оздоровительных лагерей

Исследование стартовало 1 июня и будет проходить до конца лета. «Молодая гвардия» проводит опросы общественного мнения и работает на горячей линии для сообщений о нарушениях.

Аналитики просмотрели комментарии 500 сообществ детских лагерей в соцсетях, подвели промежуточные итоги и составили список самых распространенных замечаний к работе лагерей, в который вошли низкий уровень подготовки занятий для досуга и несоответствие программы отдыха рекламному предложению лагеря. Кроме того, поступали жалобы на недостаточное питание, проблемы с источниками электричества для зарядки мобильных устройств и отсутствие сотовой связи на территории лагеря.

«Последнему пункту и дети, и их родители уделяют особенное внимание — отмечают необходимость обеспечить качественную связь на территории летних лагерей», — отметил председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов.