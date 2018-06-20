В Туапсинском районе на два месяца закрыли детский лагерь из-за нарушения санитарных правил

В Туапсинском районе судебные приставы временно закрыли круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Кубань»

Такое решение вынес суд в связи с нарушениями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что в лагере нарушены санитарные правила и гигиенические нормативы. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет предупреждение, наложение административного штрафа или приостановление деятельности, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Суд постановил закрыть лагерь на 60 дней. Если нарушения полностью устранят до истечения срока приостановки, лагерь «Кубань» сможет возобновить работу.