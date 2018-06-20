В Туапсинском районе на два месяца закрыли детский лагерь из-за нарушения санитарных правил

Краснодарский край

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В Туапсинском районе судебные приставы временно закрыли круглогодичный детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Кубань»

Такое решение вынес суд в связи с нарушениями в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Установлено, что в лагере нарушены санитарные правила и гигиенические нормативы. Невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий влечет предупреждение, наложение административного штрафа или приостановление деятельности, сообщили в пресс-службе УФССП России по Краснодарскому краю.

Суд постановил закрыть лагерь на 60 дней. Если нарушения полностью устранят до истечения срока приостановки, лагерь «Кубань» сможет возобновить работу.

Суд Судебные приставы Туапсинский район
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