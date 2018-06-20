В Краснодаре запретят остановку на участке улицы Кутузова

Краснодарский край

Распечатать

На улице Кутузова в Краснодаре установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта

Новые знаки появятся 10 июля на участке Кутузова между Промышленной и Головатого.

Ввод запрета на остановку и стоянку машин на проезжей части призван увеличить пропускную способность отрезка улицы Кутузова и исключить создание помех участникам дорожного движения, объяснил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

К 10 июля специалисты должны установить знаки «Остановка запрещена», а также знаки дополнительной информации «Работает эвакуатор», передает пресс-служба администрации города.

Напомним, в июле начнет действовать запрет на остановку и стоянку машин на участке 3-й Линии Нефтяников между Дальней и Строителей.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре с 19 июня по 4 июля временно ограничат движение по одной из полос улицы Старокубанской на участке от Уральской до Сормовской.

Дороги Краснодар Транспорт
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Опрос: Дети в летних лагерях России чаще всего жалуются на отсутствие сотовой связи и плохое питание
На Кубани на фельдшерско-акушерские пункты и детские поликлиники дополнительно выделили 877 млн рублей
Чеченский курорт «Ведучи» откроет первый летний сезон
Хирург из Турции проводит для адыгейских врачей мастер-классы по ринопластике носа
В Ставрополе рассмотрят вопрос о строительстве крематория
По Крымскому мосту за месяц проехали более 500 тыс. машин

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале