В Краснодаре ограничат движение на участке Старокубанской

В Краснодаре с 19 июня по 4 июля на участке ул. Старокубанской от Уральской до Сормовской будет временно ограничено движение по одной из полос

Это связано с тем, что по Старокубанской будут строить сети водоснабжения и водоотведения.

«В связи с этим будет задействована одна из полос дороги, движение транспортных средств по ней ограничат», — уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.