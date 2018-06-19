В Краснодаре ограничат движение на участке Старокубанской

Краснодарский край

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В Краснодаре с 19 июня по 4 июля на участке ул. Старокубанской от Уральской до Сормовской будет временно ограничено движение по одной из полос

Это связано с тем, что по Старокубанской будут строить сети водоснабжения и водоотведения. 

«В связи с этим будет задействована одна из полос дороги, движение транспортных средств по ней ограничат», — уточнил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Дороги Краснодар
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