В Краснодаре запретят остановку и парковку на участке ул. 3-я Линия Нефтяников

Краснодарский край

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С 9 июля на участке ул. 3-я Линия Нефтяников между Дальней и Строителей установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автотранспорта

«Изменения в организации движения вводятся для увеличения пропускной способности ул. 3-я Линия Нефтяников, на которую в летний период увеличивается нагрузка», — пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

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