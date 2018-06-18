В Краснодаре запретят остановку и парковку на участке ул. 3-я Линия Нефтяников

С 9 июля на участке ул. 3-я Линия Нефтяников между Дальней и Строителей установят знаки, запрещающие остановку и стоянку автотранспорта

«Изменения в организации движения вводятся для увеличения пропускной способности ул. 3-я Линия Нефтяников, на которую в летний период увеличивается нагрузка», — пояснили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

В департаменте просят водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.