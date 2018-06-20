В ростовских банках люди часами стоят в очередях, чтобы получить купюры ЧМ

Ростовская область

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20 июня в день матча между сборными Уругвая и Саудовской Аравии во многих ростовских банках можно обменять 100 и 25 рублей на памятные купюры и монеты с символикой ЧМ. С самого утра люди выстроились в очереди

Как писали Юга.ру, 13 июня в ростовские банки поступили пластиковые банкноты, посвященные предстоящему чемпионату мира по футболу, на лицевой стороне купюры изображен вратарь Лев Яшин.

По сообщению сообщению 161.ru, в нескольких отделениях банков скопились большие очереди, ростовчане отпрашивались с работы и вставали пораньше, чтобы получить купюры.

В Ростове состоятся пять матчей Чемпионата мира по футболу. Первая встреча между сборными Бразилии и Швейцарии 17 июня завершилась вничью.

Следующий матч на «Ростов-Арене» состоится 20 июня — на поле выйдут футболисты Уругвая и Саудовской Аравии.

А 23 июня померяются силами сборные Мексики и Южной Кореи. 26 июля сойдутся в поединке Исландия и Хорватия, а 2 июля в городе состоится матч 1/8 финала — его участники станут известны по окончании группового этапа.

Ростов-на-Дону ЧМ-2018

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