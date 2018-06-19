Жительница Кубани преждевременно родила во время матча сборной России и назвала сына в честь Головина

В Краснодарском крае жительница курортного города родила сына после пятого гола в матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии

Об этом министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил 19 июня на брифинге в пресс-центре Сочи. «Когда шла игра сборной России, в одном из курортных городов, который тоже является тренировочной площадкой, одна пациентка со сроком беременности 36 недель так переживала, что начались роды», — рассказал он. По его словам, женщина родила в тот момент, когда был забит пятый гол, поэтому сына назвали Александром в честь полузащитника Александра Головина.