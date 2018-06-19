Жительница Кубани преждевременно родила во время матча сборной России и назвала сына в честь Головина
В Краснодарском крае жительница курортного города родила сына после пятого гола в матче чемпионата мира между сборными России и Саудовской Аравии
Об этом министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов сообщил 19 июня на брифинге в пресс-центре Сочи.
«Когда шла игра сборной России, в одном из курортных городов, который тоже является тренировочной площадкой, одна пациентка со сроком беременности 36 недель так переживала, что начались роды», — рассказал он.
По его словам, женщина родила в тот момент, когда был забит пятый гол, поэтому сына назвали Александром в честь полузащитника Александра Головина.
Филиппов подчеркнул, что во время матча сборной России число вызовов бригад скорой помощи упало в два раза. Кроме того, в первые три-четыре часа после матча, когда болельщики отмечали победу, количество вызовов уменьшилось в три раза.
Как сообщали Юга.ру, в матче открытия мундиаля россияне с разгромным счетом обыграли сборную Саудовской Аравии. Первый матч турнира забил футболист «Краснодара» Юрий Газинский.
Следующий матч команда станислава Черчесова проведет 19 июня против сборной Египта. Сочинский оракул выдра Гарри предсказал победу России.
Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
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