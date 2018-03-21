Мэр Краснодара попросил краевые власти помочь в участии в программе по обновлению трамваев

Краснодарский край

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Глава Краснодара Евгений Первышов заявил, что трамвайный парк требует кардинального обновления

Об этом мэр сообщил на заседании городской думы, где он выступил с отчетом за 2017 год.

«Городу нужно развиваться, решать стратегические задачи — такие как обновление подвижного состава городского электротранспорта, износ которого составляет более 60%. Трамвайный парк остро нуждается в кардинальном обновлении. Это наш главный вид общественного транспорта, перспектива, в том числе и в борьбе с пробками. Это самый доходный вид общественного транспорта, у нас лучшая и самая эффективная трамвайная сеть», — цитирует слова Первышова помощник мэра Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

По словам главы города, на уровне Федерации есть специальная программа по обновлению парка, Краснодар может принять в ней участие.

«Программа позволит получить субсидию — 30% от стоимости новых трамваев в виде федеральных средств. Для нас это отличный шанс продолжить обновление подвижного состава. И я прошу краевые власти помочь нам принять участие в этой программе», — заключил Первышов.

Как сообщали Юга.ру, делегация из Китая в 2017 году заинтересовалась развитием краснодарских трамваев.

Евгений Первышов Краснодар Общественный транспорт Трамвай

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