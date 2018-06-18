Гол Гранквиста принес сборной Швеции победу над Южной Кореей в матче ЧМ

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборные Швеции и Южной Кореи 18 июня провели матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу

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Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов.

Единственный год поединка на 65-й минуте забил с пенальти защитник сборной Швеции и бывший капитан ФК «Краснодар» Андреас Гранквист, который в конце минувшего сезона покинул клуб.

Кроме того, полузащитник «быков» и сборной Швеции Виктор Классон провел на поле весь поединок.

За игрой с трибун стадиона наблюдали 42,3 тыс. болельщиков.

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После этого матча шведы набрали три очка и сравнялись с лидером группы F сборной Мексики, которая в стартовом матче обыграла немцев. В следующем туре квартета F Швеция и Германия 23 июня сыграют на сочинском «Фиште», в этот же день Мексика и Южная Корея встретятся на «Ростов-Арене».

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.

ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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