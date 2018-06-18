Гол Гранквиста принес сборной Швеции победу над Южной Кореей в матче ЧМ

Сборные Швеции и Южной Кореи 18 июня провели матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов.

Единственный год поединка на 65-й минуте забил с пенальти защитник сборной Швеции и бывший капитан ФК «Краснодар» Андреас Гранквист, который в конце минувшего сезона покинул клуб.

Кроме того, полузащитник «быков» и сборной Швеции Виктор Классон провел на поле весь поединок.

За игрой с трибун стадиона наблюдали 42,3 тыс. болельщиков.