Гол Гранквиста принес сборной Швеции победу над Южной Кореей в матче ЧМ
Сборные Швеции и Южной Кореи 18 июня провели матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу
Читайте также:
Игра прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов.
Единственный год поединка на 65-й минуте забил с пенальти защитник сборной Швеции и бывший капитан ФК «Краснодар» Андреас Гранквист, который в конце минувшего сезона покинул клуб.
Кроме того, полузащитник «быков» и сборной Швеции Виктор Классон провел на поле весь поединок.
За игрой с трибун стадиона наблюдали 42,3 тыс. болельщиков.
Читайте также:
После этого матча шведы набрали три очка и сравнялись с лидером группы F сборной Мексики, которая в стартовом матче обыграла немцев. В следующем туре квартета F Швеция и Германия 23 июня сыграют на сочинском «Фиште», в этот же день Мексика и Южная Корея встретятся на «Ростов-Арене».
Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.