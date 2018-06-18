Суд до 21 июля оставил под арестом бывшего мэра Ялты
Крым Оксана Васильченко
Московский городской суд признал законным арест до 21 июля бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко
«Руководствуясь нормами УПК РФ, выслушав мнения сторон, суд постановил: решение первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты без удовлетворения», — сказала судья Лариса Петрова.
Ростенко обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает «Интерфакс».
Как сообщали Юга.ру, Ростенко задержали в Москве. В июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов уволил его с поста мэра Ялты. Он занимал эту должность с 2014 года.
Басманный суд Москвы 23 мая арестовал Ростенко.
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