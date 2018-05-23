Суд арестовал бывшего мэра Ялты

Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко

В пресс-службе суда рассказали, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ростенко на два месяца — до 22 июля. Бывшего мэра обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает ТАСС .

Как сообщали Юга.ру, Ростенко задержали в Москве. В июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов уволил его с поста мэра Ялты. Он занимал эту должность с 2014 года.