Суд арестовал бывшего мэра Ялты

Крым

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Басманный суд Москвы арестовал бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко

В пресс-службе суда рассказали, что суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Ростенко на два месяца — до 22 июля. Бывшего мэра обвиняют по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий), сообщает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, Ростенко задержали в Москве. В июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов уволил его с поста мэра Ялты. Он занимал эту должность с 2014 года.

Превышение полномочий Чиновники Ялта
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