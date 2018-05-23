СК попросил суд арестовать бывшего мэра Ялты Андрея Ростенко
Следственный комитет попросит Басманный суд Москвы взять под стражу бывшего главу Ялты Андрея Ростенко
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву. Ростенко обвиняют в превышении должностных полномочий.
«Суд рассматривает ходатайство об избрании в отношении Ростенко меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказала Царева.
Ранее сообщалось, что Ростенко задержали в Москве. В июле 2017 года глава Крыма Сергей Аксенов уволил мэра Ялты Андрея Ростенко. Он занимал эту должность с 2014 года.
Как сообщали Юга.ру, депутаты Ялтинского городского совета в мае утвердили Алексея Челпанова в должности главы администрации города. С декабря 2017 года по апрель 2018 году Ялту возглавляла Елена Сотникова.
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