В Краснодаре выпускникам запретили танцевать вальс под песню британца Эда Ширана. Потому что это «чуждая культура»

Директор одной из гимназий в Краснодаре не разрешила школьникам танцевать вальс на выпускном под песню популярного британского исполнителя Эда Ширана «Perfect» на английском языке

Об этом родители выпускников рассказали «Комсомольской правде». По их словам, директор школы заявила, что это «чуждая культура» и «не наши ценности».

«На последнем звонке будут люди из министерства, и песня должна быть русская. Она так и сказала детям: меняйте танец и танцуйте под русскую музыку. Дети очень расстроились. Там клип такой красивый. (...) Музыка может не нравиться, но праздник-то не учительский, а для детей», — рассказал отец одного из школьников.

Издание отмечает, что мужчина просил не указывать свою фамилию и номер гимназии, чтобы это не повлияло на сдачу его сыном ЕГЭ.

В министерстве образования Краснодарского края заявили, что не давали никаких рекомендаций относительно того, какой должна быть программа школьных выпускных.

«Какой кошмар! Как всегда у нас, — прокомментировали ситуацию «КП» в министерстве. — Нет, конечно, мы не давали никаких рекомендаций по поводу использования музыки и чего бы то ни было зарубежного. Более того, это даже изучается в школьной программе. Современное искусство, пусть и факультативно, не исключение».

«Даже если бы парни и девчонки, покидая школу, решили включить в свою прощальную программу что-нибудь революционное, надо было бы отнестись спокойно», — добавили в ведомстве.

Сингл Ширана «Perfect» («Безупречно») о первой любви был выпущен в 2017 году. Количество просмотров видео на эту песню, снятого в горах Австрии, набрало почти миллиард просмотров.